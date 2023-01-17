Анна Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Афонасей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Орлов Евтей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Евдокимов
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Орлов Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей
Смерть
Неизвестно