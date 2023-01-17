Анна Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Сидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1770 г.р.
Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Афонасей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Орлов Евтей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Евдокимов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Орлов Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Евдокимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Евдокимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей

Смерть
Неизвестно
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