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Афонасей Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Около 1842

Пол

Мужской

Отец

До 1770 г.р.

Мать

Около 1764 г.р.

Жена

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Алексей

Мать: Анна Сидорова

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Максим Афанасьев

Мать ребёнка: Елена Антоновна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Прасковья Афанасьева

Мать ребёнка: Елена Антоновна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Сальникова Устиния Афанасьевна

Мать ребёнка: Елена Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Антоновна

Смерть
Около 1842
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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