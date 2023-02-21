Афонасей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиОколо 1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Алексей
Мать: Анна Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Максим Афанасьев
Мать ребёнка: Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Прасковья Афанасьева
Мать ребёнка: Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Сальникова Устиния Афанасьевна
Мать ребёнка: Елена Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Антоновна
Смерть
Около 1842