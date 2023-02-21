Орлова Афимья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Афимья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Орлов Казьма Евтеев

Отец ребёнка: Орлов Евтей Дмитриев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Орлова Анна Евтеева

Отец ребёнка: Орлов Евтей Дмитриев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.11.1833 ст.

Дочь: Орлова Матрона Евтеева

Отец ребёнка: Орлов Евтей Дмитриев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Мать указана Афимья Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Евтей Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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