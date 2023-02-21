Орлова Афимья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Орлов Казьма Евтеев
Отец ребёнка: Орлов Евтей Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Орлова Анна Евтеева
Отец ребёнка: Орлов Евтей Дмитриев
Рождение ребёнка
04.11.1833 ст.
Дочь: Орлова Матрона Евтеева
Отец ребёнка: Орлов Евтей Дмитриев
Мать указана Афимья Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Евтей Дмитриев
Смерть
Неизвестно