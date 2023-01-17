Орлов Казьма Евтеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Орлов Евтей Дмитриев
Мать: Орлова Афимья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Анна Савватеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Марфа Степанова
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Орлова Авдотья Казмина
Мать ребёнка: Орлова Марфа Степанова
Рождение ребёнка
29.03.1859 ст.
Мать ребёнка: Орлова Марфа Степанова
Рождение ребёнка
19.04.1865 ст.
Сын: Орлов Симеон Космин
Мать ребёнка: Орлова Анна Савватеева
Рождение ребёнка
03.01.1869 ст.
Дочь: Орлова Домника Казьмина
Мать ребёнка: Орлова Анна Савватеева
Смерть
Неизвестно