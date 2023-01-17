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Орлов Казьма Евтеев

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Орлов Евтей Дмитриев

Мать: Орлова Афимья Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Анна Савватеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Марфа Степанова

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Орлова Авдотья Казмина

Мать ребёнка: Орлова Марфа Степанова

Рождение ребёнка
29.03.1859 ст.

Сын: Орлов Георгий Козьмин

Мать ребёнка: Орлова Марфа Степанова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.04.1865 ст.

Сын: Орлов Симеон Космин

Мать ребёнка: Орлова Анна Савватеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.01.1869 ст.

Дочь: Орлова Домника Казьмина

Мать ребёнка: Орлова Анна Савватеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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