Орлова Анна Савватеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Анна Савватеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1869 ст.

Дочь: Орлова Домника Казьмина

Отец ребёнка: Орлов Казьма Евтеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Казьма Евтеев

Смерть
Неизвестно
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