Анна Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Волохово
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Филипп Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Евдокимов
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Евдокимов
Смерть
Неизвестно