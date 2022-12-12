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Анна Васильева

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Место рождения

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
с. Волохово
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Филипп Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Евдокимов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Евдокимов

Смерть
Неизвестно
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