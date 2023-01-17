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Филипп Дмитриевич

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Место рождения

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Около 1827

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1745 г.р.

Жена

Около 1772 г.р.
Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Дмитрий Евдокимов

Мать: Анна Васильева

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Пичуленков Аким Филиппович

Мать ребёнка: Авдотья Фетисова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Ольга Филиппова

Мать ребёнка: Авдотья Фетисова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Татьяна Филиппова

Мать ребёнка: Авдотья Фетисова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Филипп Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Фетисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Иванова

Смерть
Около 1827
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