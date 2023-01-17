Филипп Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиОколо 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Дмитрий Евдокимов
Мать: Анна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Пичуленков Аким Филиппович
Мать ребёнка: Авдотья Фетисова
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Ольга Филиппова
Мать ребёнка: Авдотья Фетисова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Татьяна Филиппова
Мать ребёнка: Авдотья Фетисова
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Филипп Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Фетисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Иванова
Смерть
Около 1827