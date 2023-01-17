Антон Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Дмитрий Евдокимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Логвин Антонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Григорий Антонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Акулина Антонова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно