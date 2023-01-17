Антон Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтон Дмитриев

Антон Дмитриев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1804 г.р.
Около 1809 г.р.
Около 1818 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Дмитрий Евдокимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Логвин Антонов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Григорий Антонов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Акулина Антонова

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close