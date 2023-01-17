Григорий Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Антон Дмитриев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Аксинья(1) Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Аксинья(2) Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Матрёна Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Фолимонова
Смерть
Неизвестно