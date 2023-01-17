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Логвин Антонов

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Антон Дмитриев

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Васильева

вторая жена
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Пичулинков Сергей Логинов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Пичулинков Тимофей Логинов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Клюйкова Марина Логинова

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Пичуленков Роман Логвинов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.11.1843 ст.

Дочь: Матрона Логгинова

Мать ребёнка: Параскева Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1849
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

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