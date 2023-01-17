Логвин Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Антон Дмитриев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Васильева
вторая жена
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Пичулинков Сергей Логинов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Пичулинков Тимофей Логинов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Клюйкова Марина Логинова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Пичуленков Роман Логвинов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1843 ст.
Дочь: Матрона Логгинова
Мать ребёнка: Параскева Васильева
Смерть
1849