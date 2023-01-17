Пичулинков Сергей Логинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Логвин Антонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Пичулинкова Марья Сергеева
Мать ребёнка: Пичулинкова Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Пичулинкова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Пичулинкова Дарья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно