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Пичулинков Сергей Логинов

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Логвин Антонов

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Пичулинкова Марья Сергеева

Мать ребёнка: Пичулинкова Дарья Михайлова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Пичулинкова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Пичулинкова Дарья Михайлова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичулинкова Дарья Михайлова

Смерть
Неизвестно
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