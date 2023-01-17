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Пичулинкова Дарья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Михаил Никитин

Мать: не указана

Бракосочетание
09.10.1846 ст.

Муж: Пичулинков Сергей Логинов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.01.1848 ст.

Дочь: Пичулинкова Мария Сергеева

Отец ребёнка: Пичулинков Сергей Логинов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.01.1850 ст.

Дочь: Пичуленкова Татьяна(1) Сергеева

Отец ребёнка: Пичулинков Сергей Логинов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.10.1852 ст.

Дочь: Пичуленкова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Пичулинков Сергей Логинов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.03.1854 ст.

Дочь: Пичуленкова Мария(2) Сергеевна

Отец ребёнка: Пичулинков Сергей Логинов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Пичулинкова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Пичулинков Сергей Логинов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.01.1859 ст.

Дочь: Пичуленкова Татьяна(2) Сергеевна

Отец ребёнка: Пичулинков Сергей Логинов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.03.1861 ст.

Сын: Пчеленков Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Пичулинков Сергей Логинов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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