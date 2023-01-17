Пичулинкова Дарья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Михаил Никитин
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1846 ст.
Рождение ребёнка
23.01.1848 ст.
Дочь: Пичулинкова Мария Сергеева
Отец ребёнка: Пичулинков Сергей Логинов
Рождение ребёнка
06.01.1850 ст.
Дочь: Пичуленкова Татьяна(1) Сергеева
Отец ребёнка: Пичулинков Сергей Логинов
Рождение ребёнка
25.10.1852 ст.
Дочь: Пичуленкова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Пичулинков Сергей Логинов
Рождение ребёнка
27.03.1854 ст.
Дочь: Пичуленкова Мария(2) Сергеевна
Отец ребёнка: Пичулинков Сергей Логинов
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Пичулинкова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Пичулинков Сергей Логинов
Рождение ребёнка
03.01.1859 ст.
Дочь: Пичуленкова Татьяна(2) Сергеевна
Отец ребёнка: Пичулинков Сергей Логинов
Рождение ребёнка
18.03.1861 ст.
Сын: Пчеленков Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Пичулинков Сергей Логинов
Смерть
Неизвестно