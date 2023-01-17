Пичуленков Роман Логвинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1837
Отец: Логвин Антонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1868 ст.
Дочь: Пичуленкова Марфа Романовна
Мать ребёнка: Пичуленкова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.03.1871 ст.
Сын: Пичуленков Василий Романович
Мать ребёнка: Пичуленкова Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно