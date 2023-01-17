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Пичуленков Роман Логвинов

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Логвин Антонов

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.07.1868 ст.

Дочь: Пичуленкова Марфа Романовна

Мать ребёнка: Пичуленкова Мария Тимофеевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.03.1871 ст.

Сын: Пичуленков Василий Романович

Мать ребёнка: Пичуленкова Мария Тимофеевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичуленкова Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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