Пичуленкова Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1868 ст.
Дочь: Пичуленкова Марфа Романовна
Отец ребёнка: Пичуленков Роман Логвинов
Рождение ребёнка
20.03.1871 ст.
Сын: Пичуленков Василий Романович
Отец ребёнка: Пичуленков Роман Логвинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно