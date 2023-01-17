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Сальников Тимофей Данилович

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Сальников Данила Яковлев

Мать: Сальникова Федосья Емельянова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Сальников Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Сальникова Александра Фёдоровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Сальников Захар Тимофеевич

Мать ребёнка: Сальникова Александра Фёдоровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Сальникова Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Сальникова Александра Фёдоровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Сальникова Авдотья Тимофеевна

Мать ребёнка: Сальникова Александра Фёдоровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Александра Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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