Сальников Тимофей Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Сальников Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Сальникова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Сальников Захар Тимофеевич
Мать ребёнка: Сальникова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Сальникова Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Сальникова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Сальникова Авдотья Тимофеевна
Мать ребёнка: Сальникова Александра Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно