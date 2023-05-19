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Сальников Захар Тимофеев

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Сальников Тимофей Данилов

Мать: Сальникова Александра Фёдорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
12.02.1843

Жена: Сальникова Авдотья Георгиева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.02.1844 ст.

Дочь: Сальникова Агафья Захарова

Мать ребёнка: Сальникова Авдотья Георгиева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Сальникова Авдотья Захарова

Мать ребёнка: Сальникова Авдотья Георгиева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.03.1848 ст.

Сын: Сальников Георгий Захарович

Мать ребёнка: Сальникова Авдотья Георгиева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сальников Степан Захаров

Мать ребёнка: Сальникова Авдотья Георгиева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.07.1852 ст.

Дочь: Сальникова Агрипена Захарова

Мать ребёнка: Сальникова Авдотья Георгиева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1855 ст.

Дочь: Каледова Анисья Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Сальникова Дарья Захарова

Мать ребёнка: Сальникова Авдотья Георгиева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Сальников Василий Захарович

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Шикалишкина Анна Захарова

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.04.1867 ст.

Дочь: Сальникова Александра Захаровна

Мать ребёнка: Сальникова Авдотья Георгиева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.02.1872 ст.

Жена: Чуйкова Мария Матвеевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
вторым браком вдовая, вторым браком
Смерть
Неизвестно