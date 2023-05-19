Сальников Захар Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Бракосочетание
12.02.1843
Рождение ребёнка
03.02.1844 ст.
Дочь: Сальникова Агафья Захарова
Мать ребёнка: Сальникова Авдотья Георгиева
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Сальникова Авдотья Захарова
Мать ребёнка: Сальникова Авдотья Георгиева
Рождение ребёнка
29.03.1848 ст.
Сын: Сальников Георгий Захарович
Мать ребёнка: Сальникова Авдотья Георгиева
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Сальникова Авдотья Георгиева
Рождение ребёнка
22.07.1852 ст.
Дочь: Сальникова Агрипена Захарова
Мать ребёнка: Сальникова Авдотья Георгиева
Рождение ребёнка
01.01.1855 ст.
Дочь: Каледова Анисья Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Сальникова Дарья Захарова
Мать ребёнка: Сальникова Авдотья Георгиева
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Сальников Василий Захарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Шикалишкина Анна Захарова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1867 ст.
Дочь: Сальникова Александра Захаровна
Мать ребёнка: Сальникова Авдотья Георгиева
Бракосочетание
09.02.1872 ст.
Жена: Чуйкова Мария Матвеевна
вторым браком вдовая, вторым браком
Смерть
Неизвестно