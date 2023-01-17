Сальникова Авдотья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСальникова Авдотья Егорова

Сальникова Авдотья Егорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1843

Муж: Сальников Захар Тимофеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Сальникова Авдотья Захарова

Отец ребёнка: Сальников Захар Тимофеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.03.1848 ст.

Сын: Сальников Георгий Захарович

Отец ребёнка: Сальников Захар Тимофеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сальников Степан Захаров

Отец ребёнка: Сальников Захар Тимофеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Сальникова Дарья Захарова

Отец ребёнка: Сальников Захар Тимофеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.04.1867 ст.

Дочь: Сальникова Александра Захаровна

Отец ребёнка: Сальников Захар Тимофеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close