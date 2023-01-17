Сальникова Авдотья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1843
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Сальникова Авдотья Захарова
Отец ребёнка: Сальников Захар Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.03.1848 ст.
Сын: Сальников Георгий Захарович
Отец ребёнка: Сальников Захар Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Сальников Захар Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Сальникова Дарья Захарова
Отец ребёнка: Сальников Захар Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.04.1867 ст.
Дочь: Сальникова Александра Захаровна
Отец ребёнка: Сальников Захар Тимофеевич
Смерть
Неизвестно