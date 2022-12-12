Каледова (Сальникова) Анисья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каледова (Сальникова) Анисья Захаровна

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Сальников Захар Тимофеевич

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
07.01.1872 ст.

Муж: Каледов Евфимий Антонович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.06.1884 ст.

Дочь: Каледова Акилина Ефимовна

Отец ребёнка: Каледов Евфимий Антонович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.07.1888 ст.

Сын: Каледов Гавриил Ефимович

Отец ребёнка: Каледов Евфимий Антонович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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