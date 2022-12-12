Каледов Евфимий Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Каледов Антон Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1872 ст.
Рождение ребёнка
03.06.1884 ст.
Дочь: Каледова Акилина Ефимовна
Мать ребёнка: Каледова Анисья Захаровна
Рождение ребёнка
09.07.1888 ст.
Мать ребёнка: Каледова Анисья Захаровна
Смерть
Неизвестно