Каледов Евфимий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаледов Евфимий Антонович

Каледов Евфимий Антонович

avatar

Место рождения

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Каледов Антон Ефимович

Мать: не указана

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
07.01.1872 ст.

Жена: Каледова Анисья Захаровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.06.1884 ст.

Дочь: Каледова Акилина Ефимовна

Мать ребёнка: Каледова Анисья Захаровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.07.1888 ст.

Сын: Каледов Гавриил Ефимович

Мать ребёнка: Каледова Анисья Захаровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close