Сальников Данила Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Сальников Яков Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: Сальникова Федосья Емельянова
Яков Данилов большой
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: Сальникова Федосья Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Сальникова Марфа Данилова
Мать ребёнка: Сальникова Федосья Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Сальников Тимофей Данилович
Мать ребёнка: Сальникова Федосья Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1882
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно