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Сальников Данила Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Сальников Яков Яковлев

Мать: Сальникова Анисья Демидова

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Сальников Яков Данилов

Мать ребёнка: Сальникова Федосья Емельянова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Яков Данилов большой
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Сальников Яков Данилов

Мать ребёнка: Сальникова Федосья Емельянова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Сальникова Марфа Данилова

Мать ребёнка: Сальникова Федосья Емельянова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Сальников Тимофей Данилович

Мать ребёнка: Сальникова Федосья Емельянова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Сальников Пётр Данилов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Федосья Емельянова

Смерть
Неизвестно
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