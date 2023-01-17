Сальников Пётр Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСальников Пётр Данилов

Сальников Пётр Данилов

avatar

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Около 1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1742 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Сальникова Елена Петровна

Мать ребёнка: Сальникова Варвара Алексеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Сальников Ефим Петрович

Мать ребёнка: Сальникова Варвара Алексеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Сальников Фёдор Петров

Мать ребёнка: Сальникова Варвара Алексеева

Рождение
Около 1882

Отец: Сальников Данила Яковлев

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Варвара Алексеева

Смерть
Около 1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close