Сальников Пётр Данилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиОколо 1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Сальникова Елена Петровна
Мать ребёнка: Сальникова Варвара Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Сальникова Варвара Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Сальникова Варвара Алексеева
Рождение
Около 1882
Отец: Сальников Данила Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1812