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Сальникова Варвара Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1882 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Сальникова Елена Петровна

Отец ребёнка: Сальников Пётр Данилов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Сальников Ефим Петров

Отец ребёнка: Сальников Пётр Данилов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Сальников Фёдор Петров

Отец ребёнка: Сальников Пётр Данилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Пётр Данилов

Смерть
Неизвестно