Сальникова Варвара Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Сальникова Елена Петровна
Отец ребёнка: Сальников Пётр Данилов
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Сальников Пётр Данилов
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Сальников Пётр Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно