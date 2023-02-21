Сальников Фёдор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Сальникова Пелагея Иванова(Фёдорова)
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Сальников Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Сальникова Пелагея Иванова(Фёдорова)
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Сальников Лазарь Фёдорович
Мать ребёнка: Сальникова Пелагея Иванова(Фёдорова)
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Сальников Роман Фёдорович
Мать ребёнка: Сальникова Пелагея Иванова(Фёдорова)
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Сальникова Матрёна Фёдоровна
Мать ребёнка: Сальникова Пелагея Иванова(Фёдорова)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно