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Сальников Фёдор Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Сальников Пётр Данилов

Мать: Сальникова Варвара Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Сальников Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Сальникова Пелагея Иванова(Фёдорова)

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Сальников Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Сальникова Пелагея Иванова(Фёдорова)

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Сальников Лазарь Фёдорович

Мать ребёнка: Сальникова Пелагея Иванова(Фёдорова)

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Сальников Роман Фёдорович

Мать ребёнка: Сальникова Пелагея Иванова(Фёдорова)

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Сальникова Матрёна Фёдоровна

Мать ребёнка: Сальникова Пелагея Иванова(Фёдорова)

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Пелагея Иванова(Фёдорова)

Смерть
Неизвестно
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