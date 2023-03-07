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Сальников Яков Яковлев

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Место рождения

Лутовиново, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

Около 1778

Пол

Мужской

Отец

Около 1690 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Сальников Яков Иванов

Мать: не указана

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Сальников Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Сальникова Анисья Демидова

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Сальников Данила Яковлев

Мать ребёнка: Сальникова Анисья Демидова

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Сальников Прокофей Яковлев

Мать ребёнка: Сальникова Анисья Демидова

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Дарья Яковлева

Мать ребёнка: Сальникова Анисья Демидова

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Прасковья Яковлева

Мать ребёнка: Сальникова Анисья Демидова

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Анисья Демидова

Смерть
Около 1778
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