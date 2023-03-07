Сальников Яков Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиОколо 1778
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: Сальников Яков Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Сальников Алексей Яковлев
Мать ребёнка: Сальникова Анисья Демидова
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Сальникова Анисья Демидова
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Сальников Прокофей Яковлев
Мать ребёнка: Сальникова Анисья Демидова
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Дарья Яковлева
Мать ребёнка: Сальникова Анисья Демидова
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Прасковья Яковлева
Мать ребёнка: Сальникова Анисья Демидова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1778