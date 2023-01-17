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Сальников Алексей Яковлев

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Место рождения

Лутовиново, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Около 1801

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Сальников Яков Яковлев

Мать: Сальникова Анисья Демидова

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Сальникова Марина Алексеева

Мать ребёнка: Сальникова Татьяна Емельянова

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Сальникова Аграфена Алексеева

Мать ребёнка: Сальникова Татьяна Емельянова

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Сальников Пётр Алексеев

Мать ребёнка: Сальникова Татьяна Емельянова

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Татьяна Емельянова

Смерть
Около 1801
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