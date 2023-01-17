Сальников Алексей Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиОколо 1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Сальников Яков Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Сальникова Марина Алексеева
Мать ребёнка: Сальникова Татьяна Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Сальникова Аграфена Алексеева
Мать ребёнка: Сальникова Татьяна Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: Сальникова Татьяна Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1801