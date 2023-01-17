Сальников Пётр Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Сальникова Домна Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: Сальникова Домна Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Сальников Василий Петрович
Мать ребёнка: Сальникова Домна Филиппова
РС 1858 г. - отпущен на волю в 1851 году
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1838