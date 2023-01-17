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Сальников Пётр Алексеев

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Место рождения

Лутовиново, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Сальников Алексей Яковлев

Мать: Сальникова Татьяна Емельянова

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Сальников Фолимон Петров

Мать ребёнка: Сальникова Домна Филиппова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Сальников Архип Петрович

Мать ребёнка: Сальникова Домна Филиппова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Сальников Василий Петрович

Мать ребёнка: Сальникова Домна Филиппова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
РС 1858 г. - отпущен на волю в 1851 году
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Домна Филиппова

Смерть
1838
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