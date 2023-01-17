Сальникова Домна Филиппова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Сальников Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Сальников Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Сальников Василий Петрович
Отец ребёнка: Сальников Пётр Алексеев
РС 1858 г. - отпущен на волю в 1851 году
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно