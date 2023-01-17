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Сальникова Домна Филиппова

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Сальников Фолимон Петров

Отец ребёнка: Сальников Пётр Алексеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Сальников Архип Петрович

Отец ребёнка: Сальников Пётр Алексеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Сальников Василий Петрович

Отец ребёнка: Сальников Пётр Алексеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
РС 1858 г. - отпущен на волю в 1851 году
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Пётр Алексеев

Смерть
Неизвестно
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