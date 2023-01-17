Сальников Архип Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиДо 1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Бракосочетание
14.11.1811 ст.
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Сальникова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Сальникова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Сальникова Прасковья Архиповна
Мать ребёнка: Сальникова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Орлова Федосья Архипова
Мать ребёнка: Сальникова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Сальников Григорий Архипович
Мать ребёнка: Сальникова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Сальников Козьма Архипович
Мать ребёнка: Сальникова Варвара Ивановна
Смерть
До 1849