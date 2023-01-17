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Сальников Архип Петрович

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

До 1849

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Сальников Пётр Алексеев

Мать: Сальникова Домна Филиппова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
14.11.1811 ст.

Жена: Сальникова Варвара Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Сальников Пётр Архипович

Мать ребёнка: Сальникова Варвара Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Сальников Иван Архипович

Мать ребёнка: Сальникова Варвара Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Сальникова Прасковья Архиповна

Мать ребёнка: Сальникова Варвара Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Орлова Федосья Архипова

Мать ребёнка: Сальникова Варвара Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Сальников Григорий Архипович

Мать ребёнка: Сальникова Варвара Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Сальников Козьма Архипович

Мать ребёнка: Сальникова Варвара Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1849
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