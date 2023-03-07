Сальников Пётр Архипов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
08.01.1839 ст.
Дочь: Сальникова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Сальникова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
19.08.1842
Дочь: Сальникова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Сальникова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Зайцева Агафья Петровна
Мать ребёнка: Сальникова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
08.08.1849 ст.
Сын: Сальников Максим Петрович
Мать ребёнка: Сальникова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Дочь: Сальникова Аксинья Петровна
Мать ребёнка: Сальникова Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно