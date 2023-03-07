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Сальников Пётр Архипов

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Сальников Архип Петрович

Мать: Сальникова Варвара Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.01.1839 ст.

Дочь: Сальникова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Сальникова Евдокия Николаевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.08.1842

Дочь: Сальникова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Сальникова Евдокия Николаевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Зайцева Агафья Петровна

Мать ребёнка: Сальникова Евдокия Николаевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.08.1849 ст.

Сын: Сальников Максим Петрович

Мать ребёнка: Сальникова Евдокия Николаевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Дочь: Сальникова Аксинья Петровна

Мать ребёнка: Сальникова Евдокия Николаевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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