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Сальникова Варвара Иванова

Место рождения

Крюковка, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Крюковка, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
14.11.1811 ст.

Муж: Сальников Архип Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Сальников Пётр Архипов

Отец ребёнка: Сальников Архип Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Сальников Иван Архипов

Отец ребёнка: Сальников Архип Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Сальникова Прасковья Архипова

Отец ребёнка: Сальников Архип Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Орлова Федосья Архипова

Отец ребёнка: Сальников Архип Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Сальников Григорий Архипов

Отец ребёнка: Сальников Архип Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Сальников Козьма Архипов

Отец ребёнка: Сальников Архип Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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