Сальникова Варвара Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Бракосочетание
14.11.1811 ст.
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Сальников Архип Петров
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Сальников Архип Петров
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Сальникова Прасковья Архипова
Отец ребёнка: Сальников Архип Петров
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Орлова Федосья Архипова
Отец ребёнка: Сальников Архип Петров
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Сальников Григорий Архипов
Отец ребёнка: Сальников Архип Петров
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Сальников Архип Петров
Смерть
Неизвестно