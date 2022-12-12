Сальников Иван Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСальников Иван Архипович

Сальников Иван Архипович

avatar

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Сальников Архип Петрович

Мать: Сальникова Варвара Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.01.1848 ст.

Дочь: Сальникова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Сальникова Евгения Петровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.03.1849 ст.

Сын: Сальников Яков Иванович

Мать ребёнка: Сальникова Евгения Петровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.03.1863 ст.

Сын: Сальников Никита Иванович

Мать ребёнка: Сальникова Екатерина Егоровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.04.1871 ст.

Сын: Сальников Семён Иванович

Мать ребёнка: Сальникова Екатерина Егоровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Екатерина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Евгения Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close