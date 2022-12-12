Сальников Иван Архипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Рождение ребёнка
07.01.1848 ст.
Дочь: Сальникова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Сальникова Евгения Петровна
Рождение ребёнка
16.03.1849 ст.
Мать ребёнка: Сальникова Евгения Петровна
Рождение ребёнка
27.03.1863 ст.
Сын: Сальников Никита Иванович
Мать ребёнка: Сальникова Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
10.04.1871 ст.
Мать ребёнка: Сальникова Екатерина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно