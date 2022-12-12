Сальникова Екатерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1863 ст.
Сын: Сальников Никита Иванович
Отец ребёнка: Сальников Иван Архипович
Рождение ребёнка
10.04.1871 ст.
Отец ребёнка: Сальников Иван Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно