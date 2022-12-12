Сальникова Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова Екатерина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1863 ст.

Сын: Сальников Никита Иванович

Отец ребёнка: Сальников Иван Архипович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.04.1871 ст.

Сын: Сальников Семён Иванович

Отец ребёнка: Сальников Иван Архипович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Иван Архипович

Смерть
Неизвестно
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