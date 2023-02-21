Сальникова Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1848 ст.
Дочь: Сальникова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Сальников Иван Архипович
Рождение ребёнка
16.03.1849 ст.
Отец ребёнка: Сальников Иван Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно