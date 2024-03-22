Орлова (Сальникова) Федосья Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Сальникова) Федосья Архипова

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Сальников Архип Петров

Мать: Сальникова Варвара Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Орлова Анна Климова

Отец ребёнка: Орлов Клим Григорьевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.08.1849 ст.

Дочь: Орлова Наталья Климентьева

Отец ребёнка: Орлов Клим Григорьевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Орлова Марья Климова

Отец ребёнка: Орлов Клим Григорьевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1855 ст.

Дочь: Орлова Агафья Климентьевна

Отец ребёнка: Орлов Клим Григорьевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.07.1857 ст.

Сын: Орлов Евдоким Климов

Отец ребёнка: Орлов Клим Григорьевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.02.1860 ст.

Дочь: Пчелёнкова Агафия Климентьева

Отец ребёнка: Орлов Клим Григорьевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Клим Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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