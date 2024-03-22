Орлова (Сальникова) Федосья Архипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Сальников Архип Петров
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Орлова Анна Климова
Отец ребёнка: Орлов Клим Григорьевич
Рождение ребёнка
17.08.1849 ст.
Дочь: Орлова Наталья Климентьева
Отец ребёнка: Орлов Клим Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Орлова Марья Климова
Отец ребёнка: Орлов Клим Григорьевич
Рождение ребёнка
14.02.1855 ст.
Дочь: Орлова Агафья Климентьевна
Отец ребёнка: Орлов Клим Григорьевич
Рождение ребёнка
24.07.1857 ст.
Сын: Орлов Евдоким Климов
Отец ребёнка: Орлов Клим Григорьевич
Рождение ребёнка
06.02.1860 ст.
Дочь: Пчелёнкова Агафия Климентьева
Отец ребёнка: Орлов Клим Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно