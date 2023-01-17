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Орлов Клим Григорьевич

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Орлов Григорий Дмитриевич

Мать: Орлова Анна Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова (Сальникова) Федосья Архипова

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Орлова Анна Климова

Мать ребёнка: Орлова (Сальникова) Федосья Архипова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.08.1849 ст.

Дочь: Орлова Наталья Климентьева

Мать ребёнка: Орлова (Сальникова) Федосья Архипова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Орлова Марья Климова

Мать ребёнка: Орлова (Сальникова) Федосья Архипова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1855 ст.

Дочь: Орлова Агафья Климентьевна

Мать ребёнка: Орлова (Сальникова) Федосья Архипова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.07.1857 ст.

Сын: Орлов Евдоким Климов

Мать ребёнка: Орлова (Сальникова) Федосья Архипова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.02.1860 ст.

Дочь: Пчелёнкова (Орлова) Агафия Климентьева

Мать ребёнка: Орлова (Сальникова) Федосья Архипова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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