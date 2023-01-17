Орлов Клим Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Орлов Григорий Дмитриевич
Мать: Орлова Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Орлова Анна Климова
Мать ребёнка: Орлова (Сальникова) Федосья Архипова
Рождение ребёнка
17.08.1849 ст.
Дочь: Орлова Наталья Климентьева
Мать ребёнка: Орлова (Сальникова) Федосья Архипова
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Орлова Марья Климова
Мать ребёнка: Орлова (Сальникова) Федосья Архипова
Рождение ребёнка
14.02.1855 ст.
Дочь: Орлова Агафья Климентьевна
Мать ребёнка: Орлова (Сальникова) Федосья Архипова
Рождение ребёнка
24.07.1857 ст.
Сын: Орлов Евдоким Климов
Мать ребёнка: Орлова (Сальникова) Федосья Архипова
Рождение ребёнка
06.02.1860 ст.
Дочь: Пчелёнкова (Орлова) Агафия Климентьева
Мать ребёнка: Орлова (Сальникова) Федосья Архипова
Смерть
Неизвестно