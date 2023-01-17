Орлова Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Орлов Клим Григорьевич

Отец ребёнка: Орлов Григорий Дмитриевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Орлов Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Орлов Григорий Дмитриевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Орлов Зиновий Григорьев

Отец ребёнка: Орлов Григорий Дмитриевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Трофимова (Орлова) Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Орлов Григорий Дмитриевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Орлова Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Орлов Григорий Дмитриевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.07.1843 ст.

Сын: Орлов Емельян Григорьев

Отец ребёнка: Орлов Григорий Дмитриевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Орлов Ларион Григорьевич

Отец ребёнка: Орлов Григорий Дмитриевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.02.1849 ст.

Дочь: (Орлова) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Орлов Григорий Дмитриевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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