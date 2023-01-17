Орлова Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Орлов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Орлов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Орлов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Трофимова (Орлова) Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Орлов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Орлова Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Орлов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.07.1843 ст.
Отец ребёнка: Орлов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Орлов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.02.1849 ст.
Дочь: (Орлова) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Орлов Григорий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно