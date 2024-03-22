Орлов Зиновий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Зиновий Григорьев

Орлов Зиновий Григорьев

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Орлов Григорий Дмитриевич

Мать: Орлова Анна Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
02.10.1850 ст.

Жена: Орлова Акулина Семёнова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.03.1853 ст.

Сын: Орлов Яков Зиновьевич

Мать ребёнка: Орлова Акулина Семёнова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Призыв на военную службу
1854
в рекруты в 1854
Рождение ребёнка
03.07.1859 ст.

Дочь: Орлова Акилина Зиновьева

Мать ребёнка: Орлова Акулина Семёнова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.04.1862 ст.

Сын: Орлов Георгий Зиновьевич

Мать ребёнка: Орлова Акулина Семёнова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close