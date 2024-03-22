Орлов Зиновий Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Орлов Григорий Дмитриевич
Мать: Орлова Анна Васильева
Бракосочетание
02.10.1850 ст.
Жена: Орлова Акулина Семёнова
Рождение ребёнка
14.03.1853 ст.
Мать ребёнка: Орлова Акулина Семёнова
Призыв на военную службу
1854
в рекруты в 1854
Рождение ребёнка
03.07.1859 ст.
Дочь: Орлова Акилина Зиновьева
Мать ребёнка: Орлова Акулина Семёнова
Рождение ребёнка
04.04.1862 ст.
Мать ребёнка: Орлова Акулина Семёнова
Смерть
Неизвестно