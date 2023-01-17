Орлов Емельян Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Емельян Григорьевич

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Орлов Григорий Дмитриевич

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.05.1864 ст.

Сын: Орлов Николай Емельянович

Мать ребёнка: Орлова Феврония Поликарпова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.03.1867 ст.

Сын: Орлов Гавриил Емельянович

Мать ребёнка: Орлова Феврония Поликарпова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Феврония Поликарпова

Смерть
Неизвестно
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