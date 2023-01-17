Орлов Емельян Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Орлов Григорий Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1864 ст.
Сын: Орлов Николай Емельянович
Мать ребёнка: Орлова Феврония Поликарпова
Рождение ребёнка
17.03.1867 ст.
Сын: Орлов Гавриил Емельянович
Мать ребёнка: Орлова Феврония Поликарпова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно