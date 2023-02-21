Орлова Феврония Поликарпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Феврония Поликарпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1864 ст.

Сын: Орлов Николай Емельянович

Отец ребёнка: Орлов Емельян Григорьев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.03.1867 ст.

Сын: Орлов Гавриил Емельянович

Отец ребёнка: Орлов Емельян Григорьев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.07.1868 ст.

Сын: Орлов Василий Емельянович

Отец ребёнка: Орлов Емельян Григорьев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Емельян Григорьев

Смерть
Неизвестно
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