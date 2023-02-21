Орлова Феврония Поликарпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1864 ст.
Сын: Орлов Николай Емельянович
Отец ребёнка: Орлов Емельян Григорьев
Рождение ребёнка
17.03.1867 ст.
Сын: Орлов Гавриил Емельянович
Отец ребёнка: Орлов Емельян Григорьев
Рождение ребёнка
26.07.1868 ст.
Сын: Орлов Василий Емельянович
Отец ребёнка: Орлов Емельян Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно