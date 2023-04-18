Елена Панкратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Матрона Поликарпова
Отец ребёнка: Поликарп Гаврилов
Рождение ребёнка
24.06.1844 ст.
Дочь: Орлова Феврония Поликарпова
Отец ребёнка: Поликарп Гаврилов
Рождение ребёнка
19.05.1848 ст.
Сын: Никита Поликарпов
Отец ребёнка: Поликарп Гаврилов
Рождение ребёнка
23.06.1851 ст.
Сын: Павел Поликарпов
Отец ребёнка: Поликарп Гаврилов
Рождение ребёнка
07.10.1853 ст.
Сын: Филипп Поликарпов
Отец ребёнка: Поликарп Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поликарп Гаврилов
Смерть
Неизвестно