Елена Панкратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Панкратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Матрона Поликарпова

Отец ребёнка: Поликарп Гаврилов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.06.1844 ст.

Дочь: Орлова Феврония Поликарпова

Отец ребёнка: Поликарп Гаврилов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.05.1848 ст.

Сын: Никита Поликарпов

Отец ребёнка: Поликарп Гаврилов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.06.1851 ст.

Сын: Павел Поликарпов

Отец ребёнка: Поликарп Гаврилов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.10.1853 ст.

Сын: Филипп Поликарпов

Отец ребёнка: Поликарп Гаврилов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поликарп Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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