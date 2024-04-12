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Поликарп Гаврилов

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1825 г.р.
Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Гаврила Акимов

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Матрона Поликарпова

Мать ребёнка: Елена Панкратова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.06.1844 ст.

Дочь: Орлова Феврония Поликарпова

Мать ребёнка: Елена Панкратова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.05.1848 ст.

Сын: Никита Поликарпов

Мать ребёнка: Елена Панкратова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.06.1851 ст.

Сын: Павел Поликарпов

Мать ребёнка: Елена Панкратова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.10.1853 ст.

Сын: Филипп Поликарпов

Мать ребёнка: Елена Панкратова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
27.01.1857 ст.

Жена: Марья Ефимова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
оба вторым браком
Рождение ребёнка
25.01.1858 ст.

Сын: Василий Поликарпов

Мать ребёнка: Марья Ефимова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1861 ст.

Сын: Георгий Поликарпов

Мать ребёнка: Марья Ефимова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Панкратова

Смерть
Неизвестно
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