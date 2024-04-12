Поликарп Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Гаврила Акимов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Матрона Поликарпова
Мать ребёнка: Елена Панкратова
Рождение ребёнка
24.06.1844 ст.
Дочь: Орлова Феврония Поликарпова
Мать ребёнка: Елена Панкратова
Рождение ребёнка
19.05.1848 ст.
Сын: Никита Поликарпов
Мать ребёнка: Елена Панкратова
Рождение ребёнка
23.06.1851 ст.
Сын: Павел Поликарпов
Мать ребёнка: Елена Панкратова
Рождение ребёнка
07.10.1853 ст.
Сын: Филипп Поликарпов
Мать ребёнка: Елена Панкратова
Бракосочетание
27.01.1857 ст.
Жена: Марья Ефимова
оба вторым браком
Рождение ребёнка
25.01.1858 ст.
Сын: Василий Поликарпов
Мать ребёнка: Марья Ефимова
Рождение ребёнка
01.01.1861 ст.
Сын: Георгий Поликарпов
Мать ребёнка: Марья Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Панкратова
Смерть
Неизвестно