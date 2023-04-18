Гаврила Акимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Аким Иванов
Мать: Дарья Фатеева
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Устинья Гаврилова
Мать ребёнка: Крестина Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Федот Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Никон Гаврилов
Мать ребёнка: Крестина Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Поликарп Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крестина Михайлова
РС 1795 записана как Катерина Михайлова
Смерть
1812