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Гаврила Акимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1753 г.р.

Мать

Около 1755 г.р.

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Около 1802 г.р.
Около 1804 г.р.
Около 1807 г.р.
Около 1814 г.р.

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СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Аким Иванов

Мать: Дарья Фатеева

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Устинья Гаврилова

Мать ребёнка: Крестина Михайлова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Федот Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Никон Гаврилов

Мать ребёнка: Крестина Михайлова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Поликарп Гаврилов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крестина Михайлова

РС 1795 записана как Катерина Михайлова
Смерть
1812
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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