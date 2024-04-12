Никон Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Гаврила Акимов
Мать: Крестина Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Анна(1) Никонова
Мать ребёнка: Аграфена Мартинова
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Матрёна Никонова
Мать ребёнка: Аграфена Мартинова
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Анна(2) Никонова
Мать ребёнка: Аграфена Мартинова
Рождение ребёнка
01.07.1839 ст.
Сын: Иван Никонов
Мать ребёнка: Аграфена Мартинова
Рождение ребёнка
27.01.1843 ст.
Сын: Семён Никонов
Мать ребёнка: Аграфена Мартинова
Рождение ребёнка
18.02.1849 ст.
Дочь: Евдокия Никонова
Мать ребёнка: Аграфена Мартинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Мартинова
Смерть
Неизвестно