Никон Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикон Гаврилов

Никон Гаврилов

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Жена

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Гаврила Акимов

Мать: Крестина Михайлова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Анна(1) Никонова

Мать ребёнка: Аграфена Мартинова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Матрёна Никонова

Мать ребёнка: Аграфена Мартинова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Анна(2) Никонова

Мать ребёнка: Аграфена Мартинова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.07.1839 ст.

Сын: Иван Никонов

Мать ребёнка: Аграфена Мартинова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1843 ст.

Сын: Семён Никонов

Мать ребёнка: Аграфена Мартинова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.02.1849 ст.

Дочь: Евдокия Никонова

Мать ребёнка: Аграфена Мартинова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Мартинова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close