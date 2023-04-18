Крестина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестина Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Около 1802 г.р.
Около 1807 г.р.

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Устинья Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврила Акимов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Никон Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Акимов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Акимов

Смерть
Неизвестно
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