Крестина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Устинья Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврила Акимов
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Никон Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Акимов
Смерть
Неизвестно