Аграфена Мартинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Мартинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Анна(1) Никонова

Отец ребёнка: Никон Гаврилов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Матрёна Никонова

Отец ребёнка: Никон Гаврилов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Анна(2) Никонова

Отец ребёнка: Никон Гаврилов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.07.1839 ст.

Сын: Иван Никонов

Отец ребёнка: Никон Гаврилов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1843 ст.

Сын: Семён Никонов

Отец ребёнка: Никон Гаврилов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.02.1849 ст.

Дочь: Евдокия Никонова

Отец ребёнка: Никон Гаврилов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никон Гаврилов

Смерть
Неизвестно