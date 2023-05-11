Аграфена Мартинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Анна(1) Никонова
Отец ребёнка: Никон Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Матрёна Никонова
Отец ребёнка: Никон Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Анна(2) Никонова
Отец ребёнка: Никон Гаврилов
Рождение ребёнка
01.07.1839 ст.
Сын: Иван Никонов
Отец ребёнка: Никон Гаврилов
Рождение ребёнка
27.01.1843 ст.
Сын: Семён Никонов
Отец ребёнка: Никон Гаврилов
Рождение ребёнка
18.02.1849 ст.
Дочь: Евдокия Никонова
Отец ребёнка: Никон Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никон Гаврилов
Смерть
Неизвестно