Аким Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: Иван Тимофеев
Мать: Марья Карпова
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Ермил Акимов
Мать ребёнка: Дарья Фатеева
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Гаврила Акимов
Мать ребёнка: Дарья Фатеева
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Фёдор Акимов
Мать ребёнка: Дарья Фатеева
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Авдотья Акимова
Мать ребёнка: Дарья Фатеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Фатеева
Смерть
1800