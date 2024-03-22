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Аким Иванов

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

Около 1719 г.р.

Мать

Около 1725 г.р.

Жена

Около 1755 г.р.

Дети

Около 1774 г.р.
Около 1775 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1780 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Иван Тимофеев

Мать: Марья Карпова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Ермил Акимов

Мать ребёнка: Дарья Фатеева

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Гаврила Акимов

Мать ребёнка: Дарья Фатеева

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Фёдор Акимов

Мать ребёнка: Дарья Фатеева

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Авдотья Акимова

Мать ребёнка: Дарья Фатеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Фатеева

Смерть
1800
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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