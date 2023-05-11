Иван Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

1772

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1725 г.р.

Дети

Около 1742 г.р.
Около 1744 г.р.
Около 1753 г.р.
Около 1765 г.р.
Около 1773 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Марья Карпова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Кирила Иванов

Мать ребёнка: Марья Карпова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Аким Иванов

Мать ребёнка: Марья Карпова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Максим Иванов

Мать ребёнка: Марья Карпова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Филипп Иванов

Мать ребёнка: Марья Карпова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Карпова

Смерть
1772
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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