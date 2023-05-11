Иван Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1719
Дата смерти1772
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: Тимофей
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Марья Карпова
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Кирила Иванов
Мать ребёнка: Марья Карпова
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Аким Иванов
Мать ребёнка: Марья Карпова
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Максим Иванов
Мать ребёнка: Марья Карпова
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Филипп Иванов
Мать ребёнка: Марья Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Карпова
Смерть
1772