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Кирила Иванов

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Около 1811

Пол

Мужской

Отец

Около 1719 г.р.

Мать

Около 1725 г.р.

Жена

Около 1746 г.р.

Дети

Около 1776 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1786 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Иван Тимофеев

Мать: Марья Карпова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Яков Кириллов

Мать ребёнка: Катерина Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Прасковья Кириллова

Мать ребёнка: Катерина Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Марфа Кириллова

Мать ребёнка: Катерина Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Иванова

Смерть
Около 1811
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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