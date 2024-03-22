Кирила Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиОколо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Иван Тимофеев
Мать: Марья Карпова
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Яков Кириллов
Мать ребёнка: Катерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Прасковья Кириллова
Мать ребёнка: Катерина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Марфа Кириллова
Мать ребёнка: Катерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Иванова
Смерть
Около 1811