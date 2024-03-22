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Марья Карпова

Место рождения

Спицинский, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1719 г.р.

Дети

Около 1742 г.р.
Около 1744 г.р.
Около 1753 г.р.
Около 1765 г.р.
Около 1773 г.р.

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СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Спицинский, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Кирила Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Аким Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Максим Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Филипп Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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