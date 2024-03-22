Марья Карпова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Кирила Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Аким Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Максим Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Филипп Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Тимофеев
Смерть
Неизвестно