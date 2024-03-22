Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Иван Тимофеев
Мать: Марья Карпова
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Яков Иванов
Мать ребёнка: Катерина Самсонова
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Васса Иванова
Мать ребёнка: Катерина Самсонова
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Логвин Иванов
Мать ребёнка: Катерина Самсонова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Катерина Самсонова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Катерина Самсонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Самсонова
Смерть
Неизвестно