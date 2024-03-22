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Иван Иванов

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1719 г.р.

Мать

Около 1725 г.р.

Жена

Около 1743 г.р.

Дети

Около 1765 г.р.
Около 1765 г.р.
Около 1769 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1779 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Иван Тимофеев

Мать: Марья Карпова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Яков Иванов

Мать ребёнка: Катерина Самсонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: Катерина Самсонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Логвин Иванов

Мать ребёнка: Катерина Самсонова

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Катерина Самсонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Катерина Самсонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Самсонова

Смерть
Неизвестно
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